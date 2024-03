Nicosia: aperto l’ambulatorio di pediatria preventiva

PUBBLICITÀ

Aperto l’ambulatorio di pediatria preventiva in età scolare presso il Reparto di Pediatria, diretto dalla dott.ssa Luisa Raspanti, dell’Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia. L’ambulatorio nasce a seguito dell’esperienza molto positiva dell’attività svolta nei due ambulatori già attivi, il primo dal 2021 a Enna presso il Poliambulatorio Ex INAM, e il secondo presso l’Unità di Pediatria dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina dal mese di dicembre 2023.

L’attività dei tre ambulatori è coordinata dal dott. Rosario Colianni, responsabile UOS Medicina Scolastica, e condotta dai pediatri del Dipartimento Materno Infantile dell’ASP di Enna, diretto dalla Dott.ssa Loredana Disimone, secondo il programma autorizzato dalla Regione e in sintonia con le linee guida della Circolare 1110/03. L’attività di screening è svolta con la collaborazione fattiva delle scuole e delle famiglie degli alunni delle classi filtro (prima, terza, quinta elementare; prima e terza media).

Lo screening riguarda i problemi visivi, odontoiatrici, auxologici, otorinolaringoiatrici, dermatologici e ortopedici in stretta collaborazione con i rispettivi specialisti di branca per i casi riscontrati degni di approfondimento.

“Questa attività di prevenzione primaria – sottolinea il responsabile della Medicina Scolastica Dott. Rosario Colianni – è molto gradita dai genitori, come è dimostrato dalle numerosissime recensioni positive. La presenza dei genitori durante l’effettuazione della visita è molto importante, sia per le notizie anamnestiche, sia per le decisioni sugli interventi da adottare”.