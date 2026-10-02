Nicosia, annullo filatelico dedicato al Gran Premio La Motta
Si scaldano i motori per la terza edizione del Gran Premio La Motta, l’evento automobilistico dedicato alle vetture d’epoca in programma a Nicosia questo fine settimana. Per l’occasione, domani 3 ottobre Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “GRAN PREMIO LA MOTTA – TERZA EDIZIONE” richiesto dall’Associazione Veicoli Storici della città.
Dalle ore 9 alle 15 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito in Piazza Garibaldi.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Enna.