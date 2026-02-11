Nicosia: Annamaria Zizza chiude la decima edizione della rassegna libraria “Le Giornate di Davì”

PUBBLICITÀ

Si conclude oggi pomeriggio a Nicosia la decima edizione della rassegna libraria indipendente “Le Giornate di Davì”.

Anche quest’anno l’iniziativa ha registrato la partecipazione di numerosi ospiti e centinaia di lettori, confermandosi un momento centrale per la vita sociale e culturale del territorio. L’edizione 2026 ha dedicato particolare attenzione agli scrittori siciliani, offrendo occasioni di confronto e approfondimento che hanno coinvolto un pubblico ampio e variegato.

A chiudere la rassegna sarà, dalle 17.30, nell’auditorium dell’ex Teatro comunale di piazza Marconi, la scrittrice Annamaria Zizza, che presenterà il suo libro “Dolciera” e incontrerà i lettori. Con l’autrice dialogherà Maria Luisa Latona, presidente UCIIM sezione di Nicosia. L’evento sarà presentato da Adelina Cavaleri, responsabile della libreria “Le Città del Mondo”, con incursioni musicali a cura di Mariangela Di Pasquale, docente e musicista.

In mattinata, Annamaria Zizza incontrerà gli studenti del Liceo “F.lli Testa”, proseguendo il dialogo con le giovani generazioni che ha caratterizzato l’intera rassegna.