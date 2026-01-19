Nicosia: Angelo Maddalena ospite alla Libreria “Le Città del Mondo”

PUBBLICITÀ

Continuano gli incontri culturali organizzati nei locali della Libreria “Le Città del Mondo”, in piazza Marconi 3 bis a Nicosia. Sabato 24 gennaio la libreria ospiterà Angelo Maddalena, scrittore e cantastorie, protagonista di una serata dedicata alla letteratura, al racconto e alla musica. L’iniziativa rientra nella rassegna libraria “Le giornate di DaVì 2026”.

Nato a Pietraperzia nel 1972, Maddalena si è laureato all’Università Cattolica di Milano nel 1997 in materie letterarie, con una tesi sulla produzione letteraria dei figli degli emigrati italiani in Belgio negli anni Cinquanta. Nel corso degli anni ha dato vita a una ricca produzione editoriale, tra cui Un po’ come Giufà (2003), Amico treno non ti pago (2011 e 2014), A piedi è un altro mondo (2015), Eremo e Laura (2024) e l’ultimo lavoro Welcome in Siria. Surreal tour (2025).

Accanto all’attività letteraria, Angelo Maddalena porta avanti da tempo anche un intenso percorso musicale. Formatosi come cantastorie e busker, con chitarra e voce, ha partecipato a numerosi festival e rassegne in Italia e all’estero, esibendosi anche in Francia. Scrive e canta storie “dal basso”, personali e collettive, affrontando temi legati ai conflitti e alle lotte popolari con uno stile poetico, teatrale e spesso ironicamente ingenuo, capace di generare una comicità spontanea.

Dialogerà con l’autore Aldo La Ganga.