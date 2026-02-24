Nicosia, amministrative: giovedì confronto politico di Europa Verde–AVS

PUBBLICITÀ

Giovedì 26 febbraio, alle ore 17, l’auditorium comunale di piazza Marconi a Nicosia ospiterà un incontro pubblico dal titolo “Pronti a governare la città”, promosso dalle forze politiche dell’area di Europa Verde–Alleanza Verdi e Sinistra, con la partecipazione di esponenti nazionali, regionali e locali, oltre a rappresentanti della società civile.

All’iniziativa interverranno, tra gli altri, Antonella Ingianni, Fabio Giambrone, Piergiacomo La Via, Pierpaolo Montalto, Mauro Mangano, Francesco Alberghina e Aldo La Ganga, candidato a sindaco di Nicosia per AVS. Previsto anche un collegamento con Mimmo Lucano, parlamentare europeo e sindaco di Riace. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Giovanni Guerra.

L’appuntamento rientra nelle iniziative legate alla prossima competizione elettorale e prevede un confronto sui temi amministrativi e sulle prospettive future della città.