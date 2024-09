Nicosia: all’Istituto Fratelli Testa si celebra la giornata del dono

PUBBLICITÀ

Il 4 ottobre il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, nell’ambito delle attività di promozione del volontariato, celebra la Giornata del Dono. Per la terza edizione il CSVE coordina un evento speciale che vedrà protagonisti gli studenti di quattro scuole di altrettante province siciliane: Giarre, Noto, Ragusa e Nicosia (IIS Fratelli Testa).

Promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), la giornata ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’impegno civico e sulla solidarietà, coinvolgendo attivamente sia i giovani che i volontari locali. Durante l’evento, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con volontari esperti, raccontare le loro esperienze di dono e riflettere insieme sul ruolo che ognuno può avere nel contribuire al bene comune.

Nei 4 istituti siciliani la Giornata sarà aperta dai “Villaggi del Dono”: gli studenti accompagnati dai volontari avranno così la possibilità di conoscere le tante attività su cui ruota l’impegno dei volontari e ascoltare testimonianze di impegno e cultura del dono che spaziano dal volontariato ambientale alla protezione civile, dalla donazione di sangue, organi e tessuti fino al servizio civile.

Nella seconda parte della giornata le scuole saranno collegate in diretta radio e TV su Sestarete (canale 81 del Digitale Terrestre) per condividere esperienze e riflessioni sul valore della cultura del dono, sull’importanza del volontariato nei territori e per condividere i percorsi intrapresi. Sarà il momento di “Volontank, il talk show del volontariato”: 4 collegamenti in diretta con la partecipazione di studenti, volontari, cittadini e istituzioni. 1500 studenti coinvolti, 200 volontari, 50 enti del terzo settore su 4 province.

La Giornata del Dono in Italia, istituita nel 2015, è una ricorrenza dedicata a promuovere il valore del dono in tutte le sue forme, dal volontariato al dono materiale. Nasce per diffondere una cultura della solidarietà, creando momenti di incontro tra cittadini, scuole e associazioni per valorizzare l’importanza del dare senza aspettarsi nulla in cambio.