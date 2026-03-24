Nicosia: Alleanza Verdi Sinistra commenta l’esito del referendum

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Dopo l’esito del referendum, arriva anche la presa di posizione di Aldo La Ganga di Alleanza Verdi Sinistra, che in una dichiarazione commenta il risultato del voto a Nicosia.

“Anche a Nicosia vince il No. Con quasi il 52% i nostri concittadini hanno respinto il tentativo di modificare la costituzione nata dalla resistenza e di assoggettarla alla politica. Una vittoria della politica con la P maiuscola. Una vittoria dei cittadini che quando c’è chiarezza e non ci sono inciuci, accordi e accordicchi partecipano, votano e scelgono, con serietà e responsabilità. Una vittoria del No che certifica ancora l’attualità dell’antifascismo come idea guida del nostro vivere comunitario”.

Nel testo, La Ganga sottolinea in particolare il ruolo delle nuove generazioni: “Quella di oggi è soprattutto una vittoria delle nuove generazioni, dei tantissimi giovani che andando a votare sono intervenuti a ‘soccorrere’ i valori e le idee più nobili della nostra democrazia”.

La dichiarazione si sofferma poi anche sul quadro politico locale: “È quello di Nicosia è un dato che fa ancora più rumore in un municipio da oltre 10 anni governato dalla destra e che vede per le prossime amministrative un centrodestra + PD ancora alla ricerca di candidati e ‘posti al sole’, non capendo che questa campagna elettorale ha dimostrato che dove ci sono idee nuove e veramente alternative, il campo largo unito può vincere”.

Infine, il messaggio si chiude con un riferimento al significato politico del risultato referendario: “Intanto godiamoci questo sussulto di libertà, che proviene da questo referendum, che ci attraversa tutti, creandoci una felicità che premia la nostra coerenza”.