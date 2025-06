Nicosia: allarme per la paventata sospensione della chirurgia d’urgenza al Basilotta

PUBBLICITÀ

È forte la preoccupazione per la paventata sospensione del servizio di chirurgia in urgenza presso l’ospedale Basilotta di Nicosia, a partire dal 1° luglio. A denunciarlo è il presidente del Movimento per la Difesa dei Territori Fabio Bruno con una lettera inviata al Direttore Generale dell’ASP di Enna Mario Zappia, al Direttore di presidio Michelangelo Condorelli e al Sindaco Luigi Bonelli.

La sospensione sarebbe legata alla carenza di personale, in quanto a far data dal primo di luglio il reparto perderà uno dei chirurghi attualmente in servizio.

Bruno contesta con forza la decisione e chiede che l’ASP garantisca comunque il servizio attraverso la temporanea assegnazione di chirurghi già in forza all’azienda sanitaria.

Viene evidenziato come il bacino di utenza del Basilotta e le criticità legate alla viabilità rendano insostenibile un eventuale trasferimento dei casi urgenti all’ospedale Umberto I di Enna: “L’accesso al servizio d’urgenza presso l’Umberto I di Enna supererebbe di gran lunga il tempo massimo ammissibile per la gestione delle emergenze, con i connessi rischi per la salute dei pazienti, anche in termini di sopravvivenza all’evento”.

Bruno ricorda anche il lavoro svolto dagli attuali chirurghi: “Nei mesi scorsi i tre chirurghi del Basilotta di Nicosia sono riusciti a sfoltire in maniera cospicua la lista d’attesa, con quasi 300 interventi eseguiti in 8 mesi”, sottolineando il rischio concreto di un rallentamento nel raggiungimento dei target aziendali e di ricadute sull’immagine dell’ASP.

La lettera si chiude con un appello a reperire urgentemente il personale mancante, anche tramite concorsi, mobilità, graduatorie regionali e risorse europee.