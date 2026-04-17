Nicosia: Aldo La Ganga interviene sulle inchieste che riguardano l’ASSP

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Il candidato sindaco a Nicosia Aldo La Ganga è intervenuto sulle ultime inchieste che riguardano l’ASSP, sostenendo che “nella nostra città oltre ad esserci un problema giudiziario c’è un grande problema morale, etico e politico”.

Nella sua dichiarazione, La Ganga sottolinea che, in attesa degli sviluppi giudiziari, il proprio intervento nasce dalla volontà di prendere posizione su “questa vicenda che è entrata a gamba tesa nella vita politica nostrana, visto che siamo a poco più di un mese dalle elezioni amministrative”.

Il candidato sindaco precisa inoltre di non voler alimentare processi mediatici, affermando: “Non saremo noi a mettere in piedi processi mediatici, li lasciamo ad analisti di parte e soprattutto saranno gli inquirenti prima e i tribunali dopo ad emettere sentenze definitive. Ci diranno se ciò che leggiamo e commentiamo avrà un fondamento o meno”.

Allo stesso tempo, La Ganga richiama l’attenzione su quelli che definisce “eventuali comportamenti di alcuni politici, candidati e amministratori cittadini”, aggiungendo che, “se coinvolti dell’inchiesta, porteranno l’orologio del buon governo indietro nel tempo, quando il potere tutelava se stesso e i suoi accoliti”.

Nel testo viene poi posto l’accento sulla questione morale: “Crediamo fortemente in una questione morale, in cui il politico, cosi come chi si candida ad amministrare la nostra città, sia esso consigliere comunale, assessore o sindaco se sottoposto ad indagini deve segnare il passo, deve lasciare. Per mantenere forte il rispetto e la credibilità nelle istituzioni, per potere essere libero totalmente di difendersi e di provare la sua buona fede ed innocenza”.

La Ganga sostiene quindi che “a Nicosia serve ora una nuova era, quella dei politici disinteressati con ambizioni che la guidano solo verso il servizio e la valorizzazione dei beni comuni e della città per intero”.

Infine, rivolgendosi agli elettori in vista delle amministrative conclude: “Il 24 e 25 maggio gli elettori nicosiani hanno un dovere e una missione da compiere per il bene del di tutti: ridare una speranza a tutti noi.”