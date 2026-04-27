Nicosia: Aldo La Ganga annuncia il primo assessore designato

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“È con grande emozione che comunico a tutti i miei concittadini che Domenico Giaconia è il primo assessore designato della futura nostra amministrazione comunale”. È quanto dichiara Aldo La Ganga, candidato sindaco a Nicosia, annunciando il primo nome della squadra amministrativa in vista delle elezioni.

Secondo quanto comunicato, Domenico Giaconia ricoprirà il ruolo di assessore alla cultura e all’identità nicosiana.

Nel presentare la designazione, La Ganga aggiunge: “Domenico lo conosciamo tutti, nicosiano, ingegnere, persona dalla grande cultura e preparazione, è soprattutto lo studioso e il divulgatore che in questi ultimi anni ci ha deliziato e informato sulla nostra storia attraverso le sue ricerche e i suoi studi, facendoci appassionare e amare sempre di più la nostra secolare cultura e identità”.

Il candidato sindaco conclude affermando: “Saprà svolgere il suo ruolo con la competenza, la saggezza e l’equilibrio che lo contraddistinguono”.