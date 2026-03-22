Nicosia: al via la sesta edizione di “ImpavidArte – la Biennale della Cultura”

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È ufficialmente iniziata da qualche giorno la sesta edizione del Concorso Artistico Letterario “ImpavidArte – la Biennale della Cultura” che coprirà il biennio 2026/2027. Di edizione in edizione questo concorso artistico letterario è sempre più cresciuto e oggi è a tutti gli effetti uno dei più importanti concorsi artistici letterari indipendenti d’Italia.

I numeri parlano chiaro: in totale, nelle precedenti edizioni, sono state raccolte più di 5000 opere e premiato quasi 250 autori provenienti da tutto il mondo. Impavidarte rappresenta una importante vetrina non solo a livello nazionale, ma anche internazionale perché, pensando solo all’edizione precedente, sono stati premiati autori provenienti dalla Francia, dall’Inghilterra e dalla Macedonia.

Il concorso è strutturato in varie sezioni abbracciando diverse espressioni artistiche quali le poesie, videopoesie, racconti, romanzi, fotografie, dipinti, cortometraggi, canzoni e il teatro.

La partecipazione è, come sempre, totalmente gratuita e si possono inviare opere fino al 31 Dicembre 2026. Ai vincitori sarà conferito un premio in denaro e diversi premi speciali.

Tutte queste informazioni ed altre sono accessibili all’interno del sito ufficiale del concorso nella sezione apposita del bando che si può trovare al seguente link https://impavidarte.altervista.org/bando-concorso-2026-2027/