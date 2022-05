Nicosia: al via domani la prima edizione di “Nicosiana”

“Nicosiana”, la manifestazione di arte e spettacolo al servizio e a supporto della ricerca contro la SLA, prende il via domani a Nicosia, centro di antiche tradizioni culturali della provincia ennese. La prima edizione dell’evento, che si concluderà domenica, sarà all’insegna del connubio tra cultura e solidarietà: l’intero ricavato dei cinque giorni, infatti, sarà devoluto interamente all’AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. A tal proposito, la rassegna è dedicata alla memoria della dottoressa Maria Maira, personaggio noto nella realtà nicosiana, scomparsa nel maggio 2021 dopo aver lottato strenuamente proprio contro la malattia della SLA.

Una rassegna innovativa, voluta fortemente dall’associazione culturale “Divina Mania”, promotrice e organizzatrice della manifestazione, in pieno accordo e collaborazione con l’amministrazione comunale, ben lieta di aver patrocinato l’iniziativa.

“La manifestazione si pone come obiettivo non solo la promozione della nostra città – ha sottolineato l’assessore del Comune Nando Zappia – ma anche un aiuto e una risposta concreta ai bisogni di chi è affetto da SLA, attraverso una rassegna culturale promossa dall’associazione Divina Mania che è riuscita a coinvolgere artisti di fama nazionale”.

“Una tematica delicata – ha ribadito lo stesso Zappia – e, al tempo stesso, indispensabile per far conoscere la realtà di questa patologia a quante più persone possibili, le difficoltà fisiche ed economiche che si affrontano quotidianamente, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di investire sempre più nella ricerca. Un evento di grande importanza che siamo fieri ed orgogliosi si possa svolgere proprio a Nicosia”.

L’evento è stato reso possibile, oltre al beneplacito del Comune di Nicosia, soprattutto grazie all’intuizione e alla caparbietà dell’associazione “Divina Mania”, formata da un collettivo di giovani artisti e produttori, che dopo numerosi progetti culturali, cinematografici e teatrali organizzati lontano dalla Sicilia, hanno deciso di rilanciare il proprio territorio sotto l’aspetto artistico e culturale: Nicosiana, difatti, è il primo evento organizzato dall’associazione nel territorio siciliano. Anima e cuore dell’evento è Debora Leonardi, giovane produttrice siciliana e presidentessa di “Divina Mania”, che insieme al suo staff e organizzativo ha deciso di mettere a disposizione del territorio siciliano le proprie conoscenze e relazioni instaurate nel corso di anni di studio e lavoro in contesti internazionali.

“La mia idea non si sarebbe potuta realizzare – ha precisato la Leonardi, direttore organizzativo di Nicosiana – se non avessi avuto il supporto della famiglia De Luca-Maira, originaria proprio di Nicosia, ma anche dei tanti amici che ci stanno sostenendo nell’organizzazione della rassegna e, soprattutto, degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione la loro professione a supporto della ricerca. Ci auguriamo che dopo questa prima edizione – ha chiosato la presidentessa di Divina Mania – la manifestazione ogni anno possa crescere sempre di più e supportare altri enti che lottano ogni giorno per il bene del prossimo”.

Le motivazioni che hanno spinto la famiglia della dottoressa Maria Maira a condividere questo progetto sono molteplici. Si è soffermato su ciò il marito di colei a cui è dedicata la prima edizione di Nicosiana, Francesco De Luca: “Quando Debora Leonardi ci ha parlato di questo progetto, inizialmente siamo rimasti un po’ scettici. Poi abbiamo capito, invece, che era importante accendere i riflettori su questa malattia e tutto ciò che la circonda. Abbiamo accettato, quindi, di buon grado di studiare e creare un evento che avesse al centro dell’attenzione la raccolta fondi finalizzata alla ricerca contro la SLA. Siamo convinti che attraverso queste azioni concrete, con il coinvolgimento del territorio e delle istituzioni, possiamo dare una speranza a chi vive questa situazione terribile, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica. Un sentito ringraziamento va in primis all’associazione Divina Mania e specialmente a Debora Leonardi per il coinvolgimento, ma anche a tutti coloro i quali, artisti e istituzioni, hanno dato la loro adesione per l’ottima riuscita della manifestazione”.

Un grande sforzo, certamente, è stato compiuto sin qui specialmente sotto il profilo artistico: la direzione, in questo senso, è stata affidata all’esperienza di Mauro Lamanna.

“Con Nicosiana vogliamo far dialogare i nuovi linguaggi dell’arte contemporanea – il pensiero del direttore artistico della rassegna – dalla performance alla video installazione, con le antiche tradizioni del territorio. L’idea è quella di guardare con lenti nuove lo splendore delle antiche bellezze urbanistiche e paesaggistiche di Nicosia, così da regalare un’esperienza indimenticabile tanto ai turisti, quanto ai cittadini ospiti dell’evento”.

Nicosiana è supportata dal Comune di Nicosia e patrocinata dalla Regione Sicilia e dall’A.S.P. di Enna. Conta, inoltre, sul sostegno dell’Azienda Speciale “Silvio Pastorale”, dell’azienda agricola Wild Sperone, oltre che dell’AISLA.

Senza dubbio è risultata fondamentale la collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che ha risposto subito presente. Sabato si terrà, infatti, un’importante tavola rotonda dal titolo “Vivere la SLA – nuove diagnosi e nuove terapie”, a cui parteciperà, tra gli altri, il vicepresidente dell’AISLA, Michele La Pusata.

Spettacoli, workshop e arte urbana: un cartellone di musica, teatro, cinema e performance artistiche che animerà lo splendido scenario della cittadina ennese, in un territorio dalla forte valenza culturale, tra tradizione e futuro. Ospiti d’eccezione e di fama nazionale nei cinque giorni della manifestazione artistica: Gianmarco Saurino, attore noto nel panorama cinematografico e televisivo, Antonio Monsellato, Federica Zacchia, Daniele Greco e lo stesso direttore artistico Mauro Lamanna. Sono previsti eventi collaterali di valorizzazione territoriale che si alterneranno per tutta la durata della rassegna.