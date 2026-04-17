Nicosia, al Museo Diocesano un incontro sulla concezione platonica dell’amore

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In un’epoca segnata da dinamiche di possesso e inquietanti scenari di guerra, la saggezza degli antichi torna a farsi bussola per il presente. Domenica 19 aprile, alle ore 18:00, il Museo Diocesano di Arte Sacra di Nicosia, in collaborazione con l’associazione culturale “Il Manto di Kore”, ospiterà un evento di profondo spessore culturale e umano dedicato alla concezione platonica dell’Amore.

L’incontro vedrà come protagonista Giuseppe Muscato, Presidente dell’Associazione Paideia di Palermo e stimato studioso del pensiero antico, che guiderà il pubblico in una riflessione sull’attualità del filosofo ateniese. Punto di partenza e cuore del dibattito sarà l’ultimo saggio di Muscato, “Il fuoco di eros. Riflessione sui dialoghi platonici dell’amore”.

Attraverso l’analisi di testi immortali come il Convito, il Fedro e il Filebo, il relatore esplorerà il concetto di Eros come massima espressione di libertà e il piacere come percorso di elevazione dell’anima, contrapponendoli alle derive egoistiche del mondo contemporaneo.

L’incontro, concepito per essere un momento di condivisione accessibile a tutti, punterà sul dialogo diretto con i partecipanti. Il programma prevede: introduzione, Lella Russo aprirà l’evento presentando le finalità dell’iniziativa e il contesto dell’incontro; letture, Stefano Vespo darà voce ad alcuni passi suggestivi dei dialoghi platonici, rendendo vivi e immediati i concetti del filosofo; intervento d’onore, S.E. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Nicosia, offrirà una riflessione sul valore del bene comune e della crescita interiore attraverso il prisma della sapienza antica.

Giuseppe Muscato, forte di decenni di studio, possiede il raro dono di tradurre la complessità di Platone in un linguaggio chiaro, concreto e coinvolgente. L’evento si pone come una risposta necessaria alla “follia” di un presente dominato dalla corsa al possesso: un invito a non restare inerti, ma a ricostruire il tessuto sociale partendo dall’intelligenza e dall’amore.

“Non è tempo di bivacchi,” sottolineano gli organizzatori, “ma il momento di riscoprire quella saggezza antica capace di scalfire il tempo, per trasformare il piacere in un sentiero di crescita e non in un semplice istinto.”

Ingresso libero fino a esaurimento posti.