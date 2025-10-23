Nicosia: al Consultorio incontro dedicato alla menopausa

PUBBLICITÀ

Si è tenuto presso il Consultorio di Nicosia un proficuo incontro di condivisione e ascolto dedicato alla menopausa, che ha riunito numerose donne. L‘evento è stato organizzato in concomitanza con la Giornata Mondiale della Menopausa, istituita nel 2009 per diffondere consapevolezza e supportare le donne nell’affrontare questa fase naturale della vita con serenità.

Fondamentale ricordare che la menopausa, che si manifesta in media intorno ai 50 anni, non è una malattia, ma un fisiologico momento di transizione che, se non gestito, può portare a sentimenti di perdita o influire sulla qualità della vita.

Durante l’incontro, lo scambio di esperienze tra le partecipanti è stato arricchito dall’intervento di un pannel multidisciplinare di esperte. La ginecologa del Consultorio, dott.ssa Vincenza Tomasi, ha sottolineato l’importanza vitale di una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato dei sintomi, per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di problematiche croniche a lungo termine, che possono influire sulla qualità della vita.

All’evento hanno partecipato anche l’assistente sociale Domenica Li Volsi, l’ostetrica Antonella Raspanti e l’insegnante di Yoga Cristiana De Luca; quest’ultima ha supportato l’equipe consultoriale attuando un progetto volto a rafforzare la conoscenza del proprio corpo e delle risorse intrinseche per migliorare il benessere fisico ed emotivo delle donne, sviluppando in loro consapevolezza, autostima e fiducia in se stesse. Dai dialoghi è emersa proprio l’importanza della pratica Yoga come strumento di benessere completo. Lo yoga è, infatti, un alleato fondamentale in menopausa, apportando numerosi benefici concreti: a livello fisico aiuta a ridurre le vampate di calore, previene l’osteoporosi migliorando forza muscolare e aumentando la densità ossea, incrementa la flessibilità ed equilibrio e supporta la salute cardiovascolare e il pavimento pelvico. A livello mentale ed emotivo, lo yoga combatte stress, ansia e insonnia, supportando la gestione degli sbalzi di umore. Questo processo rafforza l’autostima e l’empowerment, consentendo alle donne di riscoprire il proprio potenziale e le risorse interne per affrontare con consapevolezza il periodo del cambiamento.

In conclusione, l’incontro ha rafforzato un messaggio chiave : “Onora il tuo corpo che cambia. Con la prevenzione, il dialogo, l’attività fisica, lo yoga, la sana alimentazione, il benessere mentale. La menopausa diventa un momento di radicamento, saggezza e nuova energia”.