Nicosia: acqua non potabile, il Movimento per la Difesa dei Territori chiede accesso sui dati

PUBBLICITÀ

Con una nota indirizzata all’A.S.P. di Enna – Dipartimento di Prevenzione per la Salute, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, il Movimento per la Difesa dei Territori è intervenuto sulla vicenda legata al divieto di utilizzo dell’acqua di rete ai fini potabili nel territorio di Nicosia.

Il documento, inviato per conoscenza anche al sindaco del Comune di Nicosia e al Consorzio ATO n.5, richiama l’ordinanza sindacale n. 57/2025 che vieta l’utilizzo dell’acqua “facente riferimento alla nota da voi inviata che evidenzia inquinamento microbiologico dell’acqua di rete distribuita a Nicosia”.

Il Movimento sottolinea come “l’utilizzo di acqua in bottiglia per tutti i fini potabili, dal lavaggio alla cottura dei cibi, fino all’utilizzo come acqua da bere, incrementa i costi di tutti i cittadini e le attività commerciali alimentari di Nicosia” e come la situazione comporti ulteriori spese per lo svuotamento e la pulizia dei serbatoi privati, “sforzi questi resi vani da eventuali successive contaminazioni”.

Tra i punti evidenziati, anche l’impatto ambientale “per via dell’incremento dello scarto di plastica” e la “poca informazione al riguardo” che “sta generando parecchio malcontento nella cittadinanza, quasi completamente all’oscuro dei tipi e dei valori (e valori massimi tollerabili) dei contaminanti, della durata del periodo di contaminazione e la frequenza di campionamento”.

Per queste ragioni, il Movimento ha chiesto ufficialmente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, di accedere e visionare i documenti in possesso dell’Asp. In particolare, la richiesta riguarda: il consuntivo di tutti i dati raccolti da inizio anno nei punti di prelievo del comprensorio di Nicosia; eventuali avvisi di inquinamento inviati ai Comuni della provincia; il protocollo di campionamento e la mappa dei punti di controllo; le tabelle dei valori massimi tollerabili; lo storico dei campionamenti “almeno degli ultimi 36 mesi”.

Il presidente Fabio Bruno, a nome del Movimento per la Difesa dei Territori, ha ribadito che l’associazione “è intenzionata ad andare a fondo alla questione e fare chiarezza”, e così informare i cittadini, “riservandoci di chiedere una compensazione al gestore e/o al fornitore dell’acqua di rete per tutti gli utenti coinvolti e per la nostra città”.