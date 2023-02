Neve a Enna alta: aggiornamento situazione

Enna alta si è svegliata questa mattina ricoperta dalla neve, circa 12 i centimetri caduti. Al momento le strade principali sono transitabili (con catene o pneumatici da neve), disagi lungo le vie secondarie. I volontari della Protezione Civile, con l’ausilio di alcune imprese, sono in azione con mezzi spazzaneve per liberare le strade e spargere il sale. Le previsioni meteo prevedono altre possibili nevicate nelle prossime ore.

PUBBLICITÀ

Qualche problema è stato creato dal distacco di alcuni rami di alberi, in particolare lungo il Viale Diaz nella zona Monte. Un’automedica è rimasta incastrata in una grossa buca stradale in Via Siracusa.