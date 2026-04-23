Nell’Ennese fine settimana prevalentemente soleggiato

Il fine settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni prevalentemente soleggiate, con il passaggio di qualche nube ma senza rischio di precipitazioni.
Le temperature si manterranno fredde nelle ore notturne, con valori inferiori ai 10°C, mentre durante le ore centrali della giornata il clima risulterà mite e gradevole.
La ventilazione sarà in genere debole, senza particolari effetti sullo stato del tempo.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: