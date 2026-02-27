“Nella mia zona”: tour internazionale per il regista ennese Davide Vigore

PUBBLICITÀ

Continua il tour internazionale del regista ennese Davide Vigore con il film “Nella mia zona”. Dopo le presentazioni in Spagna, Portogallo, Londra, Svezia e Brasile, Vigore è rientrato da Berlino, dove il film è stato proiettato nello storico cinema Babylon. Alla serata hanno partecipato circa trecento persone e, al termine, si è svolto un Q&A. Oltre a “Nella mia zona”, è stato proiettato anche “Fuorigioco”, una delle prime opere del regista.

“E’ stata una grande emozione poter incontrare il pubblico tedesco, attento, partecipe e entusiasta. Inoltre poter vedere una sala cinematografica così piena è davvero rincuorante e ti trasmette fiducia per il futuro” ha commentato il regista.

“Nella mia zona” è stato ritenuto film di interesse culturale dal MiC e dalla SIAE, con sostegno alla distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è prodotta da Onirica in collaborazione con Visco Film, con il sostegno di Regione Siciliana e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il film racconta due storie parallele di giovani che vivono in un contesto da cui vorrebbero andare via per realizzare le proprie ambizioni.

«Io vengo da Enna, il luogo più ancestrale della Sicilia, non c’è il mare ma c’è la nebbia, e i giovani sognano nei garage: questa è stata la mia giovinezza. – dice Vigore -. L’idea è raccontare come la provincia sia il luogo dove nascono i sogni: la provincia crea noia, voglia di evasione, la provincia dà i sogni ma te li toglie».

Il film segue due protagonisti nella periferia siciliana: Simone, cantante trap che vive nel suo paese senza riuscire a immaginarsi altrove, e Israel, barbiere nigeriano che coltiva il sogno di diventare pugile professionista.

La prossima tappa del tour sarà Parigi, dove la premiere è prevista il 28 febbraio all’Espace Saint Michel. Oltre a “Nella mia zona” sarà proiettato anche “La viaggiatrice”, a dieci anni dall’uscita. La promozione proseguirà a marzo negli Stati Uniti: il film verrà presentato a New York nell’ambito dell’evento “Change the World” presso la sede delle Nazioni Unite.