Natale a Enna, approvato il programma: luminarie, trenino turistico e pista di pattinaggio

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Dall’8 dicembre Enna si accende per le festività. La Giunta comunale ieri ha approvato il programma del “Natale a Enna 2026/2027”, che quest’anno si lega al centenario di Enna capoluogo di provincia (1927-2027). Il programma prevede luminarie artistiche, un trenino turistico e una pista di pattinaggio nel cuore del centro storico. A seguire un importante numero di eventi culturali – musica, teatro – che interesseranno tutta la città.

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Le luminarie e le architetture di luce interesseranno tutta la città, compresi Enna bassa e Pergusa. L’accensione è prevista l’8 dicembre, lo spegnimento dopo l’Epifania. Dal 18 dicembre al 6 gennaio sarà attivo il trenino turistico, con un percorso che attraversa la città dal Castello di Lombardia fino a Montesalvo e ritorno. Nello stesso periodo piazza Umberto I ospiterà una pista di pattinaggio, accompagnata da un programma di animazione.

Per l’intero programma la Giunta ha previsto una spesa complessiva stimata di 109.800 euro. Per le luminarie il Comune ha chiesto un contributo di 35.000 euro all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, partecipando al bando “Borghi di Luce: la magia del Natale siciliano come attrattore turistico”. La pista e il trenino saranno finanziati con contributi già concessi dalla Regione Siciliana.

L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di animare il centro storico, offrire occasioni di incontro a famiglie e visitatori e sostenere commercio, artigianato e strutture ricettive nel periodo delle feste.

«Il Natale di quest’anno ha un valore particolare – dichiara il sindaco Mirello Crisafulli –. Cento anni fa Enna diventava capoluogo di provincia, vogliamo ricordarlo restituendo alla città le sue piazze e le sue strade, piene di luce e di persone. Portare il trenino da Lombardia a Montesalvo significa unire tutta la città vecchia in un unico percorso, e far vivere il centro storico anche a chi lo frequenta poco».

Si lavora inoltre all’ipotesi di un villaggio di Natale per bambini al Belvedere Marconi, di cui a breve si daranno notizie più dettagliate. Gli uffici dell’Area 1 avvieranno ora le procedure di affidamento dei servizi. La Polizia Locale emanerà le ordinanze su viabilità e sosta legate all’installazione delle strutture e al passaggio del trenino. Orari, percorso e aggiornamenti saranno pubblicati a breve.