Nasce “Scopri Enna”, il portale turistico del Libero Consorzio Comunale

E’ stato un vero e proprio antidepressivo. Un volere essere ottimisti a tutti i costi nonostante la pandemia avesse azzerato le relazioni e bloccato la mobilità. E allora, bisognava fare qualcosa di concreto, di utile e di innovativo per non farsi trovare impreparati quando tutto sarebbe ritornato alla normalità sperata.

E così che nasce l’idea, proposta dalla società Kappadue innovazione e sposata dal Libero Consorzio Comunale di Enna, di un portale turistico istituzionale “Scopri Enna” che accresca la visibilità dei venti comuni dell’ennese, ma che soprattutto ne racconti le bellezze di quello che è il cuore pulsante della Sicilia, un angolo dell’Isola, tutto da svelare.

Il portale è già online in working progress in attesa di essere presentato ai Sindaci e agli operatori del settore non appena le condizioni emergenziali lo consentono.

“Se la Sicilia non è solo mare allora Enna e la sua provincia ha veramente un mare di emozioni da offrire al visitatore che potrà godere di una dimensione poco isolana ma molto siciliana. Il portale turistico Scopri Enna, realizzato e curato dall’ufficio stampa dell’Ente in collaborazione con il servizio Turismo – commenta il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio – è la sintesi di un lavoro promozionale del territorio, ma è soprattutto un modo dinamico, veloce ed innovativo di intercettare il turista per accompagnarlo in un viaggio che vuole essere emozionale”.​