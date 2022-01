L’associazione ricreativo-culturale “Profumi di Sicilia” di Nissoria si occupa da anni di promozione turistica e ha come obiettivo la diffusione e la valorizzazione della Sicilia e della sicilianità. Una realtà associativa molto attiva in provincia, della quale riesce a mettere in luce la ricchezza artistica e territoriale attraverso molteplici iniziative.

L’associazione, grazie all’impegno del suo presidente Rosario Patti, guida turistica, docente ed esperto di marketing turistico, organizza incontri culturali e visite guidate alla scoperta dell’immenso patrimonio artistico, territoriale ed enogastronomico del territorio. Una valorizzazione che non guarda soltanto al patrimonio delle nostre splendide città, ma viene intesa in maniera capillare grazie all’immensa bellezza e ricchezza che proviene dai nostri borghi, quelli marinari, ma anche e soprattutto quelli dell’entroterra, che possono rappresentare un volano per lo sviluppo turistico e contribuire ad abbattere gli stereotipi legati al basso appeal turistico delle aree interne.

“Ecco perché ho ideato la figura del ‘borgologo’, ovvero colui che studia e conosce con dovizia di particolari gli aspetti storici, artistici, sociologici ed etnoantropologici – ha detto Patti -. Come associazione intendiamo confrontarci e formare degli esperti specializzati nella conoscenza delle piccole comunità locali della propria provincia di riferimento per avviare dei progetti finalizzati al rilancio turistico dei piccoli comuni siciliani. Ciò consentirebbe di promuovere uno sviluppo locale sostenibile sostenendo le piccole realtà territoriali che custodiscono gran parte della bellezza della nostra terra e costituiscono un pilastro fondamentale della nostra identità”.

“Siamo all’inizio del nostro nuovo progetto – conclude – ma vogliamo far conoscere l’iniziativa in modo che possa trovare riscontro più velocemente possibile nel nostro territorio”.