Nasce il pacchetto turistico “Sulle Orme dell’Oro Giallo”

Nasce “Sulle Orme dell’Oro Giallo”, il pacchetto turistico realizzato dall’agenzia siciliana “Isolani per Caso” e dal Tour Operator “TripTop” co-realizzato sulla base dell’itinerario studiato da “Gela Le Radici del Futuro”.

Sulle Orme dell’Oro Giallo è un itinerario che nasce con lo scopo di far conoscere ai viaggiatori alcune aree della Sicilia, ancora poco conosciute e spesso fuori dai circuiti classici, al fine di valorizzarne gli aspetti peculiari attraverso i cinque sensi. Quattro le destinazioni coinvolte: Gela, Piazza Armerina, Enna ed Aidone.

Il filo conduttore di questo viaggio nel viaggio è senz’altro la storia legata alla via dell’oro giallo, il grano di Sicilia, le cui coltivazioni hanno ricoperto questo territorio sin dall’epoca greca. Da qui il nome del tour che, a passo lento, dal mare alla collina, consente al viaggiatore di godere di un soggiorno del tutto inaspettato dove storia, archeologia, cultura, natura, gusto e identità territoriale, si fondono tra loro per regalare un’esperienza unica nel suo genere.

Il pacchetto completo è comprensivo di 6 giorni e 5 notti e prevede tutti i servizi necessari per vivere l’itinerario godendo di una assistenza professionale, assaporando a 360 gradi questa bellissima terra. Il programma è stato studiato per essere adattato alle diverse esigenze dei viaggiatori, prevedendo strutture ricettive di diversa tipologia e la possibilità di allungare o accorciare il soggiorno a seconda delle proprie necessità. Ad accompagnare i viaggiatori ci saranno esperte guide turistiche e naturalistiche che, attraverso i propri occhi, racconteranno la bellezza di questi luoghi facendo rivivere anni di storia in soli pochi giorni.

Ognuna delle quattro tappe previste offrirà al viaggiatore la possibilità di entrare in connessione con il territorio e con la gente del posto, alternando visite culturali, a passeggiate in natura e approfondimenti sulla gastronomia locale alla scoperta delle antiche tradizioni, con particolare attenzione all’elemento cardine del progetto, il grano, oro giallo di Sicilia.

La Via dell’Oro Giallo, progetto realizzato con la collaborazione di Serena Raffiotta come curatrice scientifica, si inquadra nel programma di valorizzazione del territorio gelaleradicidelfuturo.it prodotto da Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide).