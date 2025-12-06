Nasce il “Coordinamento civico PER ENNA”: incontro pubblico alla Sala Cerere

PUBBLICITÀ

“Da liberi cittadini, animati soltanto dall’amore per la nostra Enna sentiamo forte la responsabilità e il bisogno di offrire alla Comunità ennese, uno strumento per promuovere e sostenere la reale e fattiva partecipazione dei cittadini al buon governo della Città”. Si presenta così il “Coordinamento civico PER ENNA”, promosso da un gruppo di cittadini che invita la comunità a una riflessione sul futuro politico e amministrativo della città.

Secondo quanto comunicato dal Coordinamento, “è urgente che i cittadini ennesi riprendano in mano le sorti della propria terra, per sopperire all’attuale incapacità delle coalizioni partitiche a proporre soluzioni efficaci alle emergenze ed alle problematiche urgenti che bisogna affrontare con consapevolezza, competenza, impegno, onestà, dedizione nell’interesse della collettività e non dei pochi noti che appartengono ad un ‘cerchio magico’”.

Considerata l’imminenza delle elezioni amministrative, il Coordinamento, che sostiene la candidatura a Sindaco del Dr. Filippo Fiammetta, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 18 alla sala Cerere.

Durante l’incontro sarà presentato il Coordinamento civico Per ENNA e le proposte programmatiche che lo caratterizzano, “per avviare, sui temi affrontati, un sereno e proficuo dibattito con la cittadinanza”.