Nasce “ENNA+”, movimento d’opinione per partecipare al dibattito politico cittadino

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Nasce a Enna “ENNA+”, movimento d’opinione che intende partecipare al dibattito politico cittadino e favorire il confronto tra cittadini, istituzioni e realtà sociali del territorio.

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«La volontà di partecipare al dibattito politico della città è alla base della costituzione di “ENNA+” – comunica il Coordinamento – un movimento d’opinione che vuole rendere possibile la partecipazione diretta del cittadino al confronto con tutte le altre espressioni sociali del territorio».

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Il Coordinamento descrive ENNA+ come «un osservatorio critico sulle dinamiche alla base dei processi decisionali laddove questi risultino una forzatura, ma anche un’entità propositiva capace di costruire percorsi di collaborazione attiva con chi governa e chi no».

Del movimento fanno parte, tra gli altri, l’ex consigliere comunale Michele Baldi e alcuni giovani: Vito Cardaci, Barbara Di Natale, Rita Gulino ed Elena Pesare.

«Un Movimento aperto, fattivo, inclusivo, ma inaccessibile ad ogni forma di radicalismo – spiegano i promotori -. Un faro puntato sulle cose da fare e soprattutto sul come farle, uno stimolo costante che nasce dal basso e tramite la giusta sintesi fra tutte le correnti di pensiero dell’area moderata, che in città ha un proprio spazio ed alla quale è necessario dare una voce in più. Fin dai prossimi mesi verranno attivate una serie di iniziative dirette a manifestare un programma elaborato sulle urgenze da affrontare e quando ci si dovesse rendere conto di trovarsi di fronte ad interlocutori refrattari ad ogni forma di democratica discussione si farà ricorso a tutti gli strumenti che lo Statuto del Comune prevedono per la partecipazione popolare».

«Nessuna azione preconcetta – conclude il Coordinamento – nessuna iniziativa demolitrice, ma idee strutturate, integrative e se il caso lo imponesse sostitutive, contro l’inerzia a cui spesso le Istituzioni vengono condannate».