Nasce ArcheoSIT: archeologia, topografia e informatica al servizio dei beni culturali

È online da ieri ArcheoSIT, un progetto indipendente del Centro Studi di Archeologia Preventiva Siciliana per raccogliere, studiare e divulgare dati sulla geografia, topografia e archeologia della Sicilia e non solo. Il progetto è nato dalla collaborazione di due giovani imprenditori ennesi, Paolo D’Angelo, 32 anni e archeologo, e Fabrizio Natanaele Severino, 34 anni e informatico, che hanno voluto rilanciare il valore culturale della loro città.

ArcheoSIT usa la tecnologia dei Sistemi Informativi Territoriali digitali (SIT) con l’obiettivo di raccogliere dati bibliografici e geo-spaziali per la creazione di cataloghi topografici di interesse storico e archeologico e propone Enna come modello di riferimento da replicare in altri contesti siciliani, italiani ed internazionali. Il sito offre servizi turistici e si occupa anche di archeologia preventiva nell’ottica delle buone politiche di tutela, valorizzazione e fruizione dei monumenti superstiti in fase di pianificazione territoriale e progettazione urbanistica, nel rispetto della conservazione dei resti antichi.

Collaborano con il Centro Studi di Archeologia Preventiva Siciliana professionisti e ricercatori provenienti da ogni parte del mondo. Il progetto ArcheoSIT, inoltre, è in costante ricerca di collaboratori, archeologi, topografi, storici, geologi, ingegneri, giornalisti ed altre figure professionali che siano felici di mettere a disposizione mezzi e risorse indispensabili per il censimento di tutti i siti archeologici della Sicilia.

“ArcheoSIT interagisce con le persone per creare valore” dicono gli ideatori del progetto.

Il sito è visitabile al seguente indirizzo: www.archeosit.it.