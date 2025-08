Mythos Troina Festival: prima nazionale di “ACAB – Agamennone Caro Adesso Basta”

PUBBLICITÀ

Martedì alle ore 20.30, nella suggestiva Piazza Conte Ruggero di Troina, prende il via “OltreMythos” del Mythos Troina Festival, diretto da Luigi Tabita. A inaugurare questa sezione dedicata, che prevede due eventi speciali che si svolgeranno in suggestive location, dando così al festival un carattere diffuso, è lo spettacolo in prima nazionale “ACAB – Agamennone Caro Adesso Basta” del Collettivo V.A.N..

Lo spettacolo, che ha ingresso gratuito, rilegge con taglio contemporaneo la tragedia di Seneca, trasformando Agamennone da eroe a spettro, simbolo di un potere che sopravvive a sé stesso. Un ritorno a Micene che non ha il sapore della gloria, ma l’amarezza dell’illusione: il re è ormai solo un’ombra che danza la sua disfatta.

In scena un cast potente e corale formato da Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente. Le musiche originali, composte ed eseguite dal vivo da Andrea Di Falco e Gabriele Rametta, scandiscono i passaggi emotivi e rituali dello spettacolo, trasformandolo in un’esperienza immersiva.

Elemento centrale è il coro di marionette, figure ambigue che parlano, cantano, si muovono e muovono i fili del potere. Il coro non solo racconta, ma invade e trasforma la scena, ridefinendo continuamente lo spazio attraverso una scenografia mobile e instabile firmata da Carlo Gilè.

Il Collettivo V.A.N. mette in scena una riflessione spietata sul dominio, sulla gloria che si consuma, sul desiderio inestinguibile di grandezza e sull’impossibilità di lasciarlo andare. Una danza tragica e grottesca che rilegge il mito con linguaggio contemporaneo, ritmo incalzante e una crudele ironia.