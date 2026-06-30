Mythos Troina Festival, al via la sesta edizione con la prima nazionale “Chi ha paura del Minotauro?”

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Prenderà il via venerdì 3 luglio, alle ore 20.30 all’Anfiteatro della Radura, la sesta edizione del Mythos Troina Festival, la rassegna sul mito classico e contemporaneo diretta da Luigi Tabita.

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Ad inaugurare il cartellone sarà la prima nazionale di “Chi ha paura del Minotauro? – Voci di donne in tempo di guerra”, progetto, drammaturgia e regia di Marco Carniti, con l’attrice Ester Pantano, volto noto del teatro, del cinema e della televisione. Protagoniste con lei Antonella Civale, Selene Gandini, Ginevra Di Marco e Gaia Bevilacqua.

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Fino all’8 agosto il Mythos Troina Festival porterà in scena dieci prime nazionali e alcuni tra i più autorevoli interpreti del teatro italiano.

L’appuntamento inaugurale invita a riflettere sul nostro tempo attraverso il linguaggio del mito. La figura del Minotauro diventa metafora delle guerre contemporanee e delle loro conseguenze, mentre sulla scena sono le donne a farsi custodi della memoria e testimoni della violenza dei conflitti. Parola, musica e immagini danno vita a un racconto che trasforma il teatro in uno spazio di ascolto e di consapevolezza.

“Abbiamo scelto spettacoli che non cercano evasione, ma consapevolezza. Perché il teatro, oggi più che mai, ha la responsabilità di interrogare il presente e di creare comunità attorno ai temi della pace, della giustizia e della dignità umana”, spiega Luigi Tabita, direttore artistico del MTF.

Marco Carniti nelle note di regia scrive: “Siamo tornati ai tempi del Mito del Minotauro… ci nutriamo di carne umana e trasciniamo i bambini nel suo labirinto… Perché? Perché il Minotauro? Chi è il Minotauro oggi? Chi ha paura del Minotauro? Siamo noi il nuovo bersaglio? Una notte di riflessione e di documentazione sulla guerra attraverso la voce delle donne. Foto di volti da non dimenticare. Cinque attrici e un tavolo. Un Esercito della Pace che porta alla luce la Verità. Perché la pace è fragile”.

Prodotto da Politeama Srl in collaborazione con il Mythos Troina Festival, lo spettacolo è accompagnato dalle musiche di David Barittoni, dai video di Francesco Scandale e dalla grafica di Massimo Carniti.

Il Mythos Troina Festival è una rassegna teatrale sul Mito classico e contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura, è patrocinata dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed è organizzata dal Comune di Troina.