Mussomeli, l’azienda ennese Bellomo premiata come miglior allevamento di ovini Comisana

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Importante riconoscimento per l’azienda Bellomo con sede in contrada Calderai, a Enna, che ha partecipato alla 114ª edizione dell’Antica Fiera del Castello di Mussomeli, svoltasi dal 28 al 30 agosto.

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Nel concorso dedicato agli ovini di razza Comisana l’azienda ennese ha ottenuto risultati di rilievo: quattro piazzamenti in altrettante categorie, con due primi posti e due secondi posti.

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A questi riconoscimenti si è aggiunto il risultato più prestigioso: il premio come miglior allevamento di ovini di razza Comisana.

Un risultato che premia il lavoro portato avanti quotidianamente dall’azienda Bellomo e l’impegno dedicato all’allevamento.

«Sono soddisfazioni che ripagano dei tanti sacrifici e che ci danno la forza di andare avanti – dichiara Paolo Bellomo –. Sono il riconoscimento del tempo, dell’impegno e della passione che dedichiamo ogni giorno al nostro lavoro».