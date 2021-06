Musica: Nicola Merlisenna esordisce da solista ed esplora nuove “Galassie”

Nicola Merlisenna non nasce cantante, ma di fatto lo è.

Nicola nasce musicista ed è eccezionale. Canta e suona che è una meraviglia, insomma.

Oggi esce il suo secondo singolo dal titolo decisamente impegnativo, “Galassie”, che segue il primo pubblicato lo scorso maggio dal titolo “Non ci sono eroi”.

In tanti conosciamo Nicola come il chitarrista del famoso gruppo 10 Hp, ma questa volta Nicola va oltre e si lancia da solo.

Il perché di questa sua scelta in solitaria.

“Ho iniziato questa avventura da solista – spiega – perché mi permette di essere soddisfatto di quello che ho prodotto o di fallire, ma di essere l’unico responsabile di questa cosa. Con tutti i rischi che corro”.

Di certo Nicola qui è sé stesso, racconta sé stesso e, non accontentandosi del pianeta terra, va oltre, vaga per le galassie in cerca di quello che può essere, alla fine dei conti, il vero significato della vita. Non della sua, della vita di ognuno.

Un sound diverso rispetto a quello dei 10 Hp. Potremmo dire che Nicola Merlisenna qui è fondamentalmente libero di esprimersi completamente attraverso le sue parole e la sua musica: butta fuori quello che sente, così come lo sente.

Cosa troviamo nella musica di Nicola? Una “base di incazzamento”, come lui ama definirla, ed una forte tensione nei confronti di quello che è l’andazzo che sta prendendo la società. L’utilizzo dei social, la politica, la disumanizzazione della gente, però, ci tiene a sottolinearlo, “senza fare il maestrino perché nelle canzoni racconto anche e soprattutto i miei errori”.

C’è anche solitudine e tanta introspezione.

Ma addentriamoci in “Galassie” che, come ci racconta, è stato un processo di scrittura molto fluido. Il video ed il testo sono molto legati da un immaginario spaziale. Nel video, completamente montato da lui, si rappresenta come un astronauta che, nonostante la lontananza (spaziale) dalla vita degli uomini comuni, dei terrestri, è un uomo come tutti gli altri che, come tutti, cerca il significato profondo del senso della vita.

Si parla di distanze, di una storia d’amore tra due persone che fondamentalmente sono due “galassie” lontanissime tra loro. Ma non troveremo mai la parola “amore” in questo testo.

“In fondo – spiega Nicola – l’amore regola l’universo. Pur restando molto cinico e scettico riconosco comunque che la forza dell’amore può portare l’essere umano a fare cose immense”.

Quindi, si può parlare d’amore senza pronunciarlo. D’altronde l’amore si fa, non si dice.

“Galassie” è un brano molto interessante e lo diventa ancora di più se, oltre ad ascoltarne musica e testo, lo si affronta anche attraverso la visione del video perché, mentre a primo impatto parole e musica raccontano di una distanza più che altro comunicativa piuttosto che fisica, guardando il video si vede la narrazione di una distanza più materiale.

Poi è chiaro, ognuno coglierà il significato a lui più affine, è questo il bello della musica.

“La storia di questa canzone è strana – spiega Nicola – perché ho iniziato dalla strofa ed il testo del ritornello è l’ultima cosa che ho scritto. La strofa è molto “scientifica”, è una chiara presa di posizione sul fatto che l’essere umano è insignificante rispetto all’immensità dell’universo”.

Nella strofa, infatti, non c’è nessun “noi due”, gli esseri umani sono “particelle inutili nell’universo”.

È nel ritornello della canzone che si coglie un significato “più umano”, ricordando che in fondo è l’amore che regola l’universo.

Una sorta di calibrazione, dunque, tra la strofa e ritornello e tra il brano ed il videoclip. Romanticismo e scetticismo si equilibrano alla perfezione portando a casa un prodotto completamente Made in Nicola, tranne che per la batteria, suonata dal batterista del suo gruppo, Leonardo Brucculeri.

Nicola Merlisenna, complimenti per questo bellissimo lavoro, per il significato profondo che trasmetti e per amare così tanto la musica che è l’arte per eccellenza che eleva l’uomo e lo fa vagare leggero nel mondo, un po’ come fa il tuo astronauta nello spazio.

Manuela Acqua