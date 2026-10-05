Musica e tradizione conquistano la Kore con la banda “Città di Enna” e il Coro Passio Hennensis

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Auditorium gremito e una standing ovation finale hanno salutato sabato il corpo bandistico “Città di Enna” e il Coro Passio Hennensis, protagonisti all’auditorium Scelfo dell’Università Kore di uno degli appuntamenti musicali inseriti nel programma del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite. È stata una serata all’insegna della musica, della fede e della memoria, che ha visto sul palco i direttori Luigi Botte e Giovanna Fussone, con la partecipazione al pianoforte di Vincenzo Indovino e dei solisti di Voci di Passio, ensemble di giovani cantanti nato dallo stesso coro.

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Il pubblico di ennesi e di delegati giunti da Spagna, Malta, Svizzera e Germania ha riempito l’auditorium seguendo un programma costruito attorno alla memoria musicale della città, alle marce tradizionali della Settimana Santa e alle musiche legate alla festa della Madonna della Visitazione.

Ad aprire il concerto sono state pagine del repertorio bandistico internazionale, dalla Jazz Suite n. 2 di Šostakovič alla Pequeña Czarda di Pedro Iturralde, fino al Danzón n. 2 di Arturo Márquez. Poi il viaggio musicale si è spostato sempre più verso Enna e le sue tradizioni. Tra i brani più legati alla città è stata eseguita “Parata d’Eroi” di Francesco Pellegrino, marcia particolarmente cara ai portatori della Madonna della Visitazione, che accompagna e scandisce il loro passo durante la processione del 2 luglio, soprattutto nei tratti più impegnativi del percorso.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla tradizione della Settimana Santa ennese, sulla quale il Coro Passio Hennensis porta avanti da anni un lavoro di ricerca e recupero di canti e musiche della devozione popolare, spesso tramandati oralmente e oggi restituiti alla pratica musicale. Nel programma sono così entrati brani come “Marì to figliu passa”, la Marcia funebre n. 15 di Girolamo Giuseppe Assennato e “La Matri Santa si misi ’n camìnu”, canto recuperato dalla tradizione orale ennese attraverso il lavoro di ricerca e trascrizione di Angelo Cacciato.

Accanto alla tradizione locale, il concerto ha aperto anche una finestra sulla musica popolare sacra spagnola con “La Saeta” di Joan Manuel Serrat, su testo di Antonio Machado, scelta come omaggio alle confraternite e agli ospiti arrivati a Enna per il Forum. Un brano che ha messo idealmente in dialogo la Settimana Santa spagnola con quella ennese.

A completare il percorso anche “La Vergine degli angeli” di Giuseppe Verdi, “Ave Maria” di William Gómez e le composizioni “A mio padre” e “A mia madre” dell’ennese Paolo Di Dio, queste ultime due intrinsecamente legate alla Settimana Santa ennese.

Ne è scaturito un viaggio tra suoni, canti e atmosfere che ha unito la dimensione artistica a quella spirituale, valorizzando il patrimonio musicale ennese e inserendolo, allo stesso tempo, nel contesto europeo del Forum. A condurre la serata sono stati Federica Barbarino, Francesco Luca Ballarò e Stefano Milano.

Una serata che ha trasformato la musica in un momento condiviso di memoria, fede, tradizione e incontro tra comunità.