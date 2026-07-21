Musica, animazione e area food: a Pergusa l’evento “Estate sul Lago”

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Inoltrarsi nell’estate con lo spirito della festa, del divertimento e, soprattutto, della riscoperta del senso profondo di comunità. È con questo spirito che prende il via l’evento “Estate sul Lago”, in programma per venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza Bonifica, situata proprio di fronte alla Parrocchia SS. Crocifisso di Pergusa.

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L’iniziativa, pensata per accogliere famiglie, giovani e bambini, trasformerà la piazza in un vero e proprio punto di ritrovo e socialità per tutto il territorio.

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Ricchissimo il programma della serata, che prevede: Area Food con spazi dedicati al ristoro; Area Kids & Animazione, intrattenimento per i più piccoli con animatori e gadget distribuiti durante la serata; Area Beverage / Angolo Bar per rinfrescarsi e vivere momenti di convivialità; Musica & Intrattenimento, in consolle la carica di Bedda Radio con le più belle hit italiane degli anni ’80, ’90 e 2000, selezionate dai DJ Manuj e Cristian Clara, accompagnati dalla voce travolgente di Gigi Vox. Dietro la macchina organizzativa di “Estate sul Lago” c’è la collaborazione tra Parrocchia, Confraternita e Terzo Settore.

Fra Saverio Benenati (Parroco della Parrocchia SS. Crocifisso): «Questa festa rappresenta un’occasione preziosa per riappropriarci dei nostri spazi e per riscoprirci vera e propria comunità. Stare insieme di fronte alla nostra parrocchia, condividere momenti di gioia, spensieratezza e dialogo, è il modo più bello per alimentare quel senso di appartenenza e vicinanza fraterna di cui tutti abbiamo fortemente bisogno.»

Pietro Sutera (Rettore della Confraternita SS. Crocifisso): «La riuscita di un evento di tale portata nasce da un autentico lavoro di squadra. Quando realtà diverse mettono a fattor comune le proprie energie con dedizione e spirito di servizio per il bene del paese, i risultati arrivano naturali. La Confraternita è fiera di essere parte attiva di questo percorso condiviso al servizio di Pergusa.»

Walter Cardaci (Presidente dell’Associazione HOPE APS): «L’evento “Estate sul Lago” è il frutto di un’unione d’intenti e di una profonda sinergia tra enti pubblici, Chiesa, Confraternita e Terzo Settore. Questo spirito di fratellanza e collaborazione dimostra che fare rete produce un valore concreto per i cittadini. Ci auguriamo che questa intesa possa diventare un modello virtuoso da replicare ed esportare nei vari quartieri del nostro territorio.»

Gli organizzatori rivolgono un pubblico e sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Enna e al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna per il patrocinio concesso e per la costante vicinanza dimostrata a sostegno delle iniziative di promozione sociale, culturale e turistica della comunità di Pergusa.

L’appuntamento è aperto a tutti.