Musei e parchi archeologici regionali gratis il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre

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Si rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festività nazionali, il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate) sarà garantito il libero accesso ai musei regionali e ai parchi archeologici.

«Le ricorrenze nazionali rappresentano momenti di riflessione condivisa sul nostro percorso collettivo – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – In queste giornate, aprire gratuitamente i luoghi della cultura significa mettere in relazione la memoria civica con il patrimonio che la custodisce e la racconta. Vogliamo che musei e parchi archeologici diventino spazi vivi, capaci di accompagnare i cittadini in una lettura consapevole del passato e in una partecipazione più attiva al presente, riconoscendo alla cultura un ruolo centrale nei momenti che segnano l’identità del Paese».