Muove i primi passi l’Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale

Muove i suoi primi passi la neonata Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale che ha visto, nella giornata di ieri, la prima riunione della Giunta dell’Unione dei Comuni, presieduta dal Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, e che vede il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, quale componente, unitamente ai primi cittadini di Delia, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino.

Nel corso di questa seduta la Giunta ha approvato la strategia della stessa FUA, come già approvata dall’assemblea nella seduta plenaria del 26 settembre scorso. Inoltre, la Giunta ha definito la struttura organizzativa dell’ufficio comune e la sua relativa dotazione organica, che sarà composta da personale in servizio nei comuni che compongono la FUA, che saranno a breve individuati. In ultimo è stata approvata la regolamentazione delle modalità telematiche per le sedute da remoto.

“Abbiamo concretamente avviato l’attività della FUA – commenta a margine della riunione il Sindaco Dipietro – con l’obiettivo di darle immediata operatività in considerazione degli importanti risultati da raggiungere”.