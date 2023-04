Multiculturalità, pace e libertà: “Festival degli aquiloni” in sei Comuni siciliani

150 beneficiari S.A.I., 700 aquiloni, 6 città, oltre 3000 bambini e ragazzi. Sono questi alcuni numeri del “Festival degli Aquiloni. Multicultura, in gioco!” che si svolgerà dal 27 aprile al 5 maggio. Si tratta di eventi di sensibilizzazione organizzati dalla Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale nell’ambito dei progetti territoriali della Rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) insieme ai comuni nei cui territori sono, appunto, presenti i progetti di accoglienza integrata gestiti dalla cooperativa: Calascibetta, Carlentini, Centuripe, Enna, San Gregorio di Catania e Troina. Le sei tappe toccheranno così ben tre province. Tra i partner organizzativi Decathlon, azienda leader di articoli sportivi, la UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, il CAI – Club Alpino Italiano, e l’associazione di volontariato e promozione sociale AUSER. Tra i media partner Bedda Radio, RadioStudio2 ed EnnaPress.it.

Il mondo della scuola e quello dell’associazionismo si uniranno al mondo dell’accoglienza per condividere i valori “in gioco”: quelli della multiculturalità, di pace e di libertà. Gli stessi promossi dalle campagne nazionali “IO ACCOLGO”, “#WithRefugees” dell’UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati e dalla campagna di sensibilizzazione della Iblea Servizi Territoriali “We Have a Dream”.

Sono, infatti, coinvolti – oltre che la rete dei partner e degli “Amici” del S.A.I. – gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici locali: a Calascibetta, l’Istituto Comprensivo “S. Chiara” e l’asilo nido comunale; a Carlentini l’Istituto Comprensivo “Carlo V” e l’Istituto Superiore “P.L. Nervi” – Liceo Artistico; a Centuripe l’Istituto Comprensivo “Fermi-Leopardi” e l’Istituto Alberghiero “Don P. Puglisi”; a Enna l’Istituto Comprensivo “S. Chiara”, l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, l’Istituto Comprensivo “Neglia-Savarese” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Napoleone – Colajanni” – Scienze umane; a San Gregorio di Catania l’Istituto Scolastico “M. Purrello” e il Liceo Artistico “E. Greco”; a Troina la Direzione Didattica Statale e l’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – E. Majorana”.

A fare da location per le tappe del festival saranno quattro piazze, uno stadio comunale e un campo di atletica. Ciascun luogo, nelle mattine delle giornate in calendario (27 aprile Centuripe in Piazza Duomo e Carlentini in Piazza San’Anna, 28 aprile Troina allo Stadio Comunale Proto, 3 maggio Calascibetta in Piazza Umberto I, 4 maggio San Gregorio di Catania in Piazza Immacolata, 5 maggio Enna al campo di atletica Tino Pregadio), si trasformerà in uno spazio multicolore dove risalteranno le bandiere della pace cucite direttamente dai beneficiari in accoglienza S.A.I. e le centinaia di aquiloni che spiccheranno il volo, tra questi anche quelli realizzati dalle scuole e che riporteranno messaggi da “lanciare” in alto.

L’iniziativa da parte degli organizzatori, prendendo spunto dal libro “Il Cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini – la cui trama è ambientata in Afghanistan, paese di origine di molti rifugiati arrivati in Italia perché costretti ad abbandonare il proprio Paese – trova così negli aquiloni, e quindi nel “gioco”, un espediente per abbattere simbolicamente qualunque barriera, promuovere una riflessione sui temi delle migrazioni e dell’accoglienza e favorire concretamente l’inclusione.