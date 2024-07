Mpa in giunta ad Enna, Longi (FdI): “Nuovamente un centro destra compatto e coeso”

PUBBLICITÀ

La deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi ha così commentato le affermazioni rilasciate a mezzo stampa dall’ex presidente della Regione e commissario del Mpa a Enna Raffaele Lombardo sulla situazione politico-amministrativa di Enna.

Accolgo con molto piacere la comunicazione da parte del gruppo dell’Mpa, attesa da giorni, del sostegno all’amministrazione del sindaco Dipietro e il rientro in giunta. Questo rappresenta il primo tassello per la ricompattazione della coalizione che già dal 2015 ha portato alla vittoria del sindaco Dipietro, che ha ben governato fino ad oggi e che ha inferto sonore sconfitte al Partito Democratico. Sono contenta che l’Mpa e il suo leader Raffaele Lombardo abbia risposto all’esortazione di un progetto comune, che vedrà nuovamente un centro destra compatto e coeso con il chiaro obiettivo del buon governo. Il progetto politico non sarà limitato alle prossime amministrative del capoluogo, ma coinvolgerà gli altri 5 Comuni al voto e le sempre più prossime elezioni provinciali. Mi auguro che il processo di coinvolgimento delle altre forze politiche del centrodestra del territorio possa maturare in una forte coalizione, all’intero della quale ognuno avrà un ruolo strategico e irrinunciabile, una coalizione rispettosa di ogni forza politica e capace di sceglie i propri rappresentanti senza imposizioni dall’alto.

Continuerò con grande serenità a dialogare con tutte le forze politiche del territorio che rappresento, continuando a pormi in una posizione di neutralità e di grande rispetto nei confronti di chi vorrà aderire. Auspico che venga presto fatta chiarezza sui rappresentanti dei partiti politici del capoluogo e così individuare gli interlocutori istituzionali. Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri a chi a breve andrà ad assumere l’importante carica assessoriale.