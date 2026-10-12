Motori, il regalbutese Giacomo Pellegrino al Mugello per il Trofeo Predator’s

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Nuovo appuntamento nel Trofeo Predator’s per il pilota regalbutese Giacomo Pellegrino, atteso nel prossimo fine settimana al Mugello Circuit, in Toscana, per il Racing Weekend in programma dal 16 al 18 ottobre.

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Pellegrino, 20 anni, corre con la Scuderia CM Motorsport e arriva alla tappa toscana occupando la seconda posizione in classifica, alle spalle di Riccardo Tocu.

Il programma del fine settimana prevede due turni di prove libere nella giornata di venerdì, le qualifiche sabato e le due gare domenica.

Per Pellegrino si tratta della seconda stagione nel campionato Predator’s. Dopo una lunga esperienza nel karting, iniziata da bambino e proseguita per circa tredici anni, nel 2025 ha fatto il suo esordio con le monoposto.

Nella stagione d’esordio ha chiuso il campionato al secondo posto, ottenendo diversi piazzamenti sul podio e una vittoria nella gara conclusiva al Misano World Circuit. Nel 2026 ha quindi proseguito la propria esperienza nel Trofeo Predator’s, partecipando alle tappe di Vallelunga, Varano, Magione, Monza e nuovamente Vallelunga, prima dell’appuntamento del Mugello.

La passione per i motori gli è stata trasmessa dal padre Carmelo. Già nel 2013 Pellegrino aveva partecipato a un corso organizzato dalla Scuola Federale ACI-CSAI in collaborazione con la Ferrari Driver Academy, prima di iniziare il percorso agonistico nel karting.

Dopo il Mugello, il campionato 2026 si concluderà con l’ultimo appuntamento in programma dal 13 al 15 novembre a Misano.