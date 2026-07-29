Morgantina Off, il 5 agosto appuntamento con “I Cavalieri” di Aristofane

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Le commedie fliaciche sono tornate a casa, a Morgantina, per essere riscoperte e per creare, con il cartellone di “Morgantina Off… le tragedie irriverenti”, un nuovo modo di fruire la cultura. L’iniziativa nasce dalla rete di collaborazione realizzata dall’associazione culturale “L’Imbuto”, con il patrocinio del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Aidone.

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Una selezione teatrale importante quella proposta nei quattro appuntamenti inseriti in rassegna dal responsabile artistico Paolo Patrinicola e dalla presidente dell’associazione culturale “L’Imbuto”, Patrizia Fazzi. L’iniziativa punta alla fruizione integrata tra spettacoli e beni culturali.

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Il 5 agosto, alle 21, al Teatro Greco di Morgantina andrà in scena “I Cavalieri” di Aristofane, con la regia di Cinzia Maccagnano. Sul palco ci saranno Raffaele Gangale, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Maria Chiara Pellitteri, Andrea Maiorca e Marta Cirello.

Lo spettacolo, rappresentato nel 424 a.C., è una feroce critica alla classe politica ateniese e alla sua degenerazione demagogica. Durante la guerra del Peloponneso, Atene è governata da un demagogo arrogante e vigliacco che asseconda i peggiori istinti e la credulità del popolo. Liberare il Paese da questo individuo è il fulcro su cui è costruita la vicenda e il compito assegnato all’azione comica. Ma per scalzare un farabutto ne serve uno peggiore…

L’appuntamento conclusivo, fuori rassegna, è previsto per il 19 agosto, alle 21, al Teatro Greco di Morgantina, con “Cassandra. A pena e a curpa”, di e con Lorenza Denaro. La regia è di Angelo D’Agosta, le scene e i costumi sono di Giuseppe Adorno, mentre Agnese Failla è assistente alla regia. La produzione è di Buongiorno Sicilia.