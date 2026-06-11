Morgantina Eyexei, a luglio teatro classico tra Morgantina e Villa Romana del Casale

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Dopo il primo anno di attività, Morgantina Eyexei presenta il cartellone 2026, che prevede una prima nazionale della tragedia greca “Le Troiane” di Euripide, con la regia di Daniele Salvo.

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La rassegna propone un programma dedicato al teatro classico nel sito archeologico di Morgantina e alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, con la partecipazione di artisti e produzioni nazionali.

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La proposta del produttore e direttore artistico della rassegna, Michele Di Dio, è stata condivisa con il direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, con il sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia, e con il vicesindaco e assessore alla Cultura di Aidone, Alessandra Mirabella.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato per la definizione di un cartellone classico stabile a Morgantina, in continuità con la programmazione artistica dell’Amenanos Festival, che si svolge tra maggio e i primi giorni di giugno.

Il programma di Morgantina Eyexei 2026 prevede tre appuntamenti.

Il 10 e il 12 luglio, alle ore 20, andrà in scena “Le Troiane” di Euripide, per la regia di Daniele Salvo, produzione Michele Di Dio Management. Lo spettacolo sarà presentato in prima nazionale.

L’11 luglio, alle ore 20, sarà la volta di “Prometeo incatenato” di Eschilo, sempre con la regia di Daniele Salvo, produzione Michele Di Dio Management, Associazione culturale DIDE e Amenanos.

Il 13 luglio, alle ore 20, presso la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, è in programma “Odissea, verso Itaca”, di e con Alfonso Veneroso, produzione Figli d’Arte Cuticchio.