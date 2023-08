Momenti informativi a Leonforte e Piazza Armerina sui primi nove mesi del Governo Meloni

PUBBLICITÀ

Si sono svolti nel corso di questo fine settimana due momenti informativi sui primi nove mesi di lavoro del Governo Meloni nelle piazze di Leonforte e Piazza Armerina.

PUBBLICITÀ

“Sono felice e orgogliosa di assistere alla crescita continua del partito in provincia di Enna, che si sta radicando in ogni comune con l’apertura di nuovi circoli; è stupefacente l’entusiasmo riscontrato a fronte di ogni attività messa in campo” ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi, che conclude ringraziando “l’assessore regionale Elena Pagana, il coordinatore provinciale Giorgio Galletta, il sindaco Nino Cammarata, i suoi assessori e i consiglieri di Piazza Armerina e i coordinatori cittadini di Piazza Armerina Roberto Velardita e Maria Antonietta Buttafuoco di Leonforte”.

Elena Pagana ha così commentato: “Due giorni di mobilitazione hanno visto insieme i rappresentanti delle istituzioni di Roma e Palermo, in un percorso comune ai militanti: sono la dimostrazione di un partito vivo che, anche in provincia di Enna, si propone come punto di riferimento dei cittadini e cerniera di collegamento con i governi regionale e nazionale”.