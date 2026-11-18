Modifiche alla viabilità sulle strade statali 121 “Catanese” e 575 “Di Troina”

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Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della pavimentazione stradale, saranno attivate alcune modifiche alla viabilità lungo le strade statali 121 “Catanese” e 575 “Di Troina”.

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I provvedimenti saranno in vigore dal 25 novembre al 18 dicembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 18:00, secondo l’avanzamento delle lavorazioni.

Nel dettaglio. SS 121 “Catanese”: dal km 7,330 al km 11,000, in entrambe le direzioni, saranno istituiti restringimenti della carreggiata, con interessamento alternato delle corsie di marcia e di sorpasso, in tratti saltuari. Saranno inoltre in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h. SS 575 “Di Troina”: dal km 0,000 al km 32,700, in tratti saltuari, sarà istituito il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico o personale addetto alla viabilità. Saranno inoltre previsti il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h.

Le limitazioni saranno applicate progressivamente, in funzione delle esigenze operative dei cantieri, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza e contenere i disagi alla circolazione.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo i tratti interessati.