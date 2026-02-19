Moderati per Enna, Nuova DC e Nuova Cittadinanza su Autodromo: “Questione rimandata di tre mesi”

PUBBLICITÀ

I gruppi consiliari Moderati per Enna, Nuova Democrazia Cristiana e Nuova Cittadinanza intervengono sulla vicenda dell’autodromo, esprimendo la propria posizione dopo le recenti polemiche: “Abbiamo preferito attendere che si allontanasse il fragore delle polemiche inconcludenti per esprimere la nostra opinione su quanto avvenuto sull’autodromo”.

Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo era rilanciare una proposta per superare l’attuale fase di liquidazione dell’ente, riproponendo una delibera già approvata in precedenza da Provincia e ACI.

“La nostra intenzione – spiegano – era quella di rilanciare una proposta di superamento dell’attuale fase di liquidazione, presentando la delibera che già era stata approvata dalla Provincia e dall’ACI, senza che alcuno avesse sollevato la minima osservazione sulla sua legittimità ed avevamo preso atto con soddisfazione, che in tale proposta fosse contenuta gran parte di quelle modifiche da noi volute fin dal 2024 e cioè uno statuto dell’Ente profondamente rivisto in senso innovativo a partire dagli scopi sociali”.

I gruppi spiegano che la delibera è stata approvata a maggioranza semplice, ma non è diventata esecutiva perché, trattandosi di modifiche sostanziali, sarebbe stata necessaria una maggioranza qualificata di 13 consiglieri, non raggiunta a causa dell’assenza di tre componenti dell’opposizione: “Ebbene, la delibera è stata approvata a maggioranza semplice, ma non può essere resa esecutiva perché, trattandosi di modifiche sostanziali necessitava di una maggioranza qualificata e cioè 13 consiglieri, che l’opposizione sulla carta aveva, ma a cui purtroppo sono mancati i voti di 3 consiglieri assenti”.

Secondo i firmatari, riproporre subito il provvedimento non cambierebbe l’esito, poiché i voti necessari non sarebbero comunque disponibili: “In pratica se si volesse riproporre la delibera per dotarla della maggioranza necessaria si potrebbe subito fare, ma i 13 voti non ci sarebbero ugualmente, rendendo il tentativo inefficace”.

La questione, sostengono, sarà quindi rinviata di tre mesi, quando si insedieranno il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale: “Quindi la questione viene per fortuna rimandata di soli tre mesi, quando il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio avranno l’opportunità di riprendere il corso della delibera per definirla ed attuarla”.

Nel comunicato si sottolinea anche l’aspetto economico legato al contributo annuale del Comune per le attività sportive, che in assenza di soluzioni comporterebbe una spesa significativa nel tempo: “Si giustificherebbe così il contributo di circa 100.000 Euro che il Comune annualmente versa per le attività sportive, le quali continuando così le cose non si faranno e che sommate comporterebbe nell’arco del prossimo quinquennio una spesa di circa 500.000 Euro, cifra senza alcun dubbio inammissibile ed utile solo al mantenimento dello stato di liquidazione”.

Secondo i gruppi consiliari, l’approvazione completa della delibera avrebbe consentito una ripresa immediata dell’attività dell’autodromo: “Se la delibera fosse stata pienamente approvata l’autodromo avrebbe ripreso vita fin da subito ed invece chi ha giocato allo sfascio dovrà rassegnarsi all’idea che si tratterà di un semplice e breve rinvio”.

Viene inoltre ribadita la validità dei pareri favorevoli espressi dagli enti che avevano già adottato il provvedimento, ritenuti non vincolanti quelli negativi: “Così come i pareri negativi, che hanno ispirato l’azione demolitrice di tutti quelli che hanno voluto prolungare l’attuale paralisi, non erano vincolanti e quindi abbiamo ritenuto assolutamente affidabili i pareri favorevoli espressi dai due Enti che avevano già adottato la delibera”.

Infine, i firmatari sostengono che la vicenda avrebbe potuto essere risolta già da tempo, se non vi fossero stati continui rinvii: “La vicenda poteva essere risolta già da tempo se ogni tentativo di far avanzare la proposta non fosse stato scientificamente sabotato da azioni rivolte al sistematico rinvio della decisione”.

Il comunicato si conclude rivendicando l’impegno profuso e le responsabilità assunte: “Abbiamo fatto quello che potevamo, riuscendo a porre le basi per la prossima ed ultima fase, assumendoci tutte le responsabilità che spettano a chi è delegato a decidere, senza tentennamenti e senza cedere a niente ed a nessuno, intimidazioni comprese.”