Mobilità verticale a Enna: un progetto vecchio e meraviglioso

L’idea è risolutiva di un problema che, per motivi di spazio, non può avere altra soluzione. È un progetto, sperando che non rimanga tale, meraviglioso, vecchio, in un passato recente ostacolato, ma meraviglioso.

Il collegamento meccanizzato dal Pisciotto libera il centro dall’assedio delle macchine, dà visibilità al tessuto urbano di Enna, ne sostiene il commercio. La certezza del posteggio incrementa la fruizione del cinema e del teatro, la frequentazione dei bar e dei ristoranti, potenzia la ricettività alberghiera in tutte le sue varianti, rende attraente Enna anche per i centri viciniori. Calamita turisti e universitari che vivono a valle. Uniforma la città a realtà urbane orograficamente simili. Orvieto, Perugia, Potenza.

Ho guidato, per amicizia familiare, un gruppo di Marchigiani, arrivati a Enna perché era stata loro magnificata la festa della Madonna. Il 2 luglio hanno apprezzato molto la processione, ma anche la unicità del centro storico, ma il giorno dopo sono rimasti basiti dall’assedio delle macchine. Hanno visto una città stravolta per l’assenza di un’isola pedonale che ne pregiudica la vivibilità.

Spero di comunicare presto agli amici marchigiani la risoluzione del problema.

Mario Rizzo