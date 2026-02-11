Mivà di Leggere 0-6: ad Aidone ed Enna la fiaba “Senza orecchie” per riscoprire Capuana

PUBBLICITÀ

Saranno Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, autori e illustratori di libri per ragazzi, i protagonisti di un racconto animato pensato per bambini della scuola dell’infanzia e primaria e per le loro famiglie.

Andrà in scena venerdì 13 febbraio ad Aidone ed Enna la fiaba “Senza orecchie”, di Luigi Capuana, uno spettacolo che ha l’intento di avvicinare i più giovani al patrimonio letterario siciliano ed europeo, spesso dimenticato, offrendo un’alternativa culturale alle narrazioni più note diffuse dalle grandi produzioni cinematografiche.

L’iniziativa è una delle tappe del progetto “Mivà di Leggere 0-6”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) attraverso il bando “Leggimi 0-6” 2023, promosso dall’associazione La Fabbrica di Mivà di Enna.

La fiaba, della durata di circa un’ora, permetterà ai bambini di riscoprire uno dei racconti più celebri e divertenti di Luigi Capuana, “Senza orecchie”, attraverso l’uso di tecniche espressive tipiche del teatro di figura, momenti di interazione diretta e sorprendenti effetti scenici. Pupazzi e personaggi in carne e ossa accompagneranno il pubblico in un’esperienza coinvolgente e partecipata.

Prima della narrazione principale, i due autori presenteranno ai bambini uno dei loro libri più amati, “Il gigante piscione!”, come momento di accoglienza e di interazione.

Sono due le repliche nella giornata di venerdì 13 febbraio, in collaborazione con l’associazione “Si conta e si racconta” di Mascalucia: la mattina ad Aidone, per gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso De Gasperi dell’istituto comprensivo Falcone Cascino di Piazza Armerina. Nel pomeriggio, alle 16, a Enna, nei locali della biblioteca comunale, con ingresso libero per famiglie con bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.

Il coinvolgimento della scuola di Aidone e della biblioteca comunale di Enna è reso possibile dal partenariato con i Comuni di Enna e Aidone, entrambi insigniti della qualifica di “Città che Legge”, titolo che consente l’accesso a risorse dedicate del Cepell per la promozione della lettura.