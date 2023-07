Miglior scenografia serie tv: all’ennese Michele Modafferi il Premio “La Chioma di Berenice”

Arriva un altro prestigioso premio per lo scenografo ennese Michele Modafferi, al quale è stato assegnato ieri un riconoscimento nell’ambito del XXIV Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice. Modafferi è stato premiato nella categoria miglior scenografia serie tv per “Monterossi”, regia di Roan Johnson.

L’evento è stato organizzato da CNA Benessere e Sanità e da CNA Cinema e Audiovisivo, come omaggio alla cinematografia italiana e alle professionalità industriali, artistiche e artigianali che contraddistinguono ogni produzione, e ha visto la partecipazione di illustri ospiti del settore. Tra i presenti alla serata di premiazione, che è avvenuta alla Casa del Cinema di Roma, all’interno della splendida cornice di Villa Borghese, Lino Banfi, Sandra Milo, Pino Insegno, Marco Bellocchio e Sergio Castellitto. A premiare Michele Modafferi è stata la scenografa Francesca Lo Schiavo, vincitrice di tre Premi Oscar.

La serie per la quale Modafferi ha ottenuto il premio, Monterossi, è stata creata per Prime Video da Roan Johnson e Davide Lantieri, ed è tratta dai romanzi scritti da Alessandro Robecchi. La prima stagione, in streaming su Amazon Prime Video, narra le avventure di Carlo Monterossi, autore televisivo alle prese con vicende criminali dense di ironia e suspense, la cui parte è interpretata dall’attore Fabrizio Bentivoglio.

“E’ per me un onore – ha detto emozionato Modafferi durante la consegna del premio -. Si lavora con passione e qualsiasi premio ti sembra quasi un regalo. Grazie davvero. Ringrazio i miei collaboratori Cristiana Possenti, Marco Lauria e Valerio Palusci, questo premio lo condivido con loro”.