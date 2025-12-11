Meteo: weekend soleggiato e mite

PUBBLICITÀ

Ancora persiste l’alta pressione sulla nostra isola regalando giornate soleggiate e miti. Più freddo durante la notte e le prime ore dell’alba soprattutto nelle vallate interne dovuta all’inversione termica. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente soleggiate e miti.

Temperature: valori massimi attorno ai 16 °C localmente anche intorno ai 20ºC nelle ore centrali della giornata; minime più rigide, specie nelle vallate interne. Ventilazione: debole.

Dalla prossima settimana è atteso un cambiamento del quadro meteorologico, con il ritorno delle precipitazioni e un generale calo delle temperature.

David Cartarrasa