Meteo: weekend mite nell’Ennese
Ci attende in provincia di Enna un weekend caratterizzato da condizioni climatiche complessivamente miti, soprattutto durante le ore centrali della giornata.
Le temperature massime si attesteranno intorno ai +18°C / +20°C localmente superiori, mentre le minime notturne oscilleranno attorno ai +10°C, con possibili valori inferiori. La ventilazione sarà generalmente moderata.
Per quanto riguarda la nuvolosità, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso nel corso delle giornate. Durante le ore serali e notturne, complice il progressivo raffreddamento, non si esclude la formazione di banchi di nebbia, soprattutto nelle aree più soggette al fenomeno.
Domenica: da monitorare la possibilità di qualche locale fenomeno precipitativo, anche se al momento la probabilità risulta piuttosto bassa. Torneremo sull’evoluzione nei prossimi aggiornamenti.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: