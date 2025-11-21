Meteo su Enna e provincia: arriva l’aria artica, sabato freddo e maltempo

PUBBLICITÀ

Un’intensa irruzione di aria fredda di origine artico marittimo investirà la Sicilia, portando condizioni di forte instabilità. Le isotermiche a 850 hPa oscilleranno tra -1°C e 0°C, mentre lo zero termico si collocherà tra i 1300 e i 1600 metri.

Quota neve: generalmente oltre i 1000 metri, ma in caso di precipitazioni più intense potrà scendere leggermente al di sotto. Venti: molto forti su tutta la regione, con raffiche localmente intense.

Giornata instabile: alternanza di piogge, rovesci e fenomeni sparsi.

Su Enna e provincia si prospetta sabato una giornata fredda e instabile: temperature massime intorno ai 5/7°C; temperature minime prossime allo 0°C; venti forti con percezione del freddo accentuata dal vento. Durante le ore più fredde e in concomitanza con precipitazioni intense, non si esclude la possibilità di pioggia mista a neve o fenomeni di graupel (neve granulosa).

David Cartarrasa