Meteo, settimana al via con piogge e instabilità in provincia di Enna

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La settimana si aprirà in provincia di Enna con condizioni marcatamente instabili. Sono previste precipitazioni frequenti che si alterneranno a brevi pause asciutte almeno fino a mercoledì.

Aprendo una breve parentesi sulla tendenza generale, le piogge potrebbero comunque proseguire per gran parte della settimana. Vediamo nel dettaglio i prossimi giorni.

Lunedì 16 marzo cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse. Temperature massime comprese tra 7°C e 10°C, mentre le minime si attesteranno tra 4°C e 6°C. Venti moderati. Il bollettino della Protezione civile regionale prevede un livello di allerta meteo gialla/arancione.

Martedì 17 marzo le condizioni atmosferiche rimarranno poco variate: cielo nuvoloso e precipitazioni a tratti. Si segnala un lieve aumento delle temperature.

Mercoledì 18 marzo persistono condizioni di tempo instabile con piogge. Le temperature saranno inizialmente in aumento, con valori massimi tra 14°C e 18°C e minime intorno ai 7°C. Dalla serata è previsto però un sensibile calo termico, con valori prossimi allo 0°C e possibili temperature inferiori allo zero nelle vallate interne. Venti moderati.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: