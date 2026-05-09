Meteo, peggioramento nella notte con rovesci e temporali: migliora in giornata

Una depressione posizionata a ovest della Sardegna, nel corso della notte tra sabato e domenica, andrà a influenzare le condizioni atmosferiche sulla nostra Isola, favorendo la formazione di instabilità diffusa.
Il peggioramento sarà caratterizzato da un transito delle precipitazioni da ovest verso est, con rovesci e locali temporali.
Nel corso della giornata le condizioni atmosferiche andranno a migliorare con la presenza di qualche nube.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: