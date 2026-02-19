Meteo nell’Ennese: weekend instabile tra venerdì e sabato, migliora domenica

Il fine settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni di tempo instabile nelle giornate di venerdì e sabato, con un generale calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.
Venerdì 20 febbraio giornata instabile con ventilazione sostenuta, localmente forte. Le temperature subiranno una diminuzione, mantenendosi su valori invernali. Temperature 6°C / 12°C.
Sabato persistono condizioni di instabilità, ma con venti in attenuazione, generalmente deboli. Le temperature rimarranno su valori contenuti. Temperature 8°C / 12°C
Domenica deciso miglioramento del quadro meteorologico. Si assisterà a un aumento delle temperature, con clima mite nelle ore centrali della giornata e ventilazione debole. Temperature 14°C / 18°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: